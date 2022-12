Cime bianche: Pcp, dove è finita centralità Consiglio?

Dopo aver appreso sui media che "la società Monterosa è finalmente in possesso dello studio di fattibilità per il collegamento funiviario di Cime Bianche" il gruppo Progetto civico progressista in una nota si chiede "dove è finita la centralità del Consiglio Valle?".

«Nell'articolo - specificano Erika Guichardaz e Chiara Minelli - si anticipa che il costo si aggirerebbe sui 75 milioni di euro, che consentirebbe di collegare sci ai piedi 580 km di piste, dimenticando che il Vallone delle Cime Bianche non è sciabile.

Riteniamo grave che tali anticipazioni siano state fornite all'esterno prima ancora che lo studio fosse consegnato al Consiglio regionale e reso disponibile ai Consiglieri regionali.

Una reale mancanza di rispetto nei confronti delle Istituzioni regionali".