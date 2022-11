Bertin, 'colletti grigi sono la mafia più temibile'

(ANSA) - AOSTA, 28 NOV - "Bisogna svincolarci dalle rappresentazioni della 'mafia a mano armata' con coppola e lupara. Oggi la mafia più temibile è quella dei 'colletti bianchi' o forse è meglio dire 'grigi' che, con la loro azione, condizionano pesantemente l'economia sana, creando un effetto distorsivo sul mercato e impoverendo il territorio. Il riciclaggio è un fenomeno di portata internazionale, in continua evoluzione, praticato con metodi e astuzie sempre nuovi". Così il presidente dell'Assemblea valdostana, Alberto Bertin, nell'ambito del convegno 'Lotta al riciclaggio. Analisi e prospettive in Italia e in Europa', organizzato dal Consiglio Valle tra le attività di formazione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, in collaborazione con il Consiglio dei Notariati dell'Unione europea e il Consiglio nazionale del Notariato.

"Tra i compiti dell'Osservatorio regionale antimafia - ha aggiunto Bertin - c'è anche il coinvolgimento e la sensibilizzazione della società sulla presenza e sulle attività delle organizzazioni criminali mafiose. Questo organismo non si sostituisce all'attività delle forze dell'ordine, né al lavoro dei tribunali ma è il luogo dove approfondire e studiare problemi come quello trattato oggi, supportando l'attività delle pubbliche amministrazioni e della società civile".

L'incontro formativo a Palazzo regionale, moderato dalla giornalista Cristina Porta, ha fornito spunti di riflessione sul tema del riciclaggio di denaro, con l'intervento di Antonio Laudati, consigliere di Cassazione, sostituto procuratore nazionale antimafia, e sul ruolo delle pubbliche amministrazioni nelle attività di contrasto che è stato illustrato da Claudio Forleo, giornalista e responsabile dell'Osservatorio parlamentare di Avviso pubblico. Giampaolo Marcoz, presidente del Consiglio dei notariati dell'Unione europea, e Vincenzo Gunnella, responsabile della Commissione antiriciclaggio del Consiglio nazionale del Notariato, hanno invece illustrato le novità normative di prossima approvazione in ambito eurocomunitario e il funzionamento del sistema italiano in materia di antiriciclaggio. (ANSA).