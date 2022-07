Assegnato il premio 'Au cœur de la reprise'

(ANSA) - AOSTA, 15 LUG - Sono stati assegnati i riconoscimenti per la terza edizione del premio 'Au cœur de la reprise', istituito dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta per mettere in luce le esperienze di ripartenza al femminile e consegnato dal presidente Alberto Bertin, dal vicepresidente Paolo Sammaritani e dai consiglieri segretari Corrado Jordan e Luca Distort.

Per il settore sociale-medico-sanitario, il primo riconoscimento è andato a Sonia Furci, il secondo a Nicole Perronet; il settore imprenditoriale-professionale ha visto un primo premio ex aequo tra tre donne: Marilù Giachino, Arianna Gori Chisari e Elena Miriello.

"Il premio è nato nel contesto della pandemia - sottolinea il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin -, ma abbiamo voluto riproporlo perché anche quest'anno le nostre vite sono state condizionate dalla situazione di emergenza sanitaria, con famiglie e aziende in difficoltà. Abbiamo quindi pensato che ce ne fosse ancora bisogno, non soltanto per il suo valore economico, ma anche per la sua valenza sociale. Per noi era importante continuare a riconoscere il lavoro e l'impegno di quelle donne che, nell'ordinaria o nella straordinaria quotidianità, hanno saputo farsi carico delle difficoltà, proprie e altrui". (ANSA).