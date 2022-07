Musica: al via Nus Festival, corsi di perfezionamento e concerti

(ANSA) - AOSTA, 02 LUG - La carica musicale del Nus Festival animerà anche quest'anno le vie del paese dal 4 al 9 luglio con diverse attività in calendario: master class e corsi di perfezionamento per allievi e docenti oltre ad una serie di concerti.

L'edizione 2022, organizzata dalla Banda musicale 'La Lyretta' di Nus, con il sostegno del Consiglio Valle, del Comune di Nus, della Fédération des harmonies valdôtaines e della Cva, la cui direzione artistica è stata affidata a Livio Barsotti, conta oltre 85 iscritti e un ricco parterre di docenti che occupano il posto di prime parti in importanti orchestre del panorama europeo e insegnanti di conservatorio.

Oltre alla masterclass di direzione di orchestra di fiati, la formazione prevede classi rivolte a tutti gli studenti di strumenti a fiato e percussioni di Conservatorio, scuole delle bande musicali, licei musicali e scuole medie a indirizzo musicale che potranno partecipare a lezioni singole o collettive che si terranno nella scuola elementare di Nus, mentre le prove saranno eseguite nella sede de La Lyretta. Tra le novità di quest'anno vi è poi il corso di aggiornamento per gli insegnanti di musica delle scuole.

Sono quattro gli eventi in calendario: il concerto di inaugurazione del Quintetto di ottoni 'Baltean Brass' e quello di chiusura dell'Insieme Fiati del Nus Festival diretto dagli allievi del corso di Direzione, si terranno rispettivamente il 4 e il 9 luglio al 'Palcoscenico' dell'area ex-Cpn in centro paese, mentre i concerti dei docenti e il saggio delle classi di strumenti troveranno collocazione nella cornice del borgo di Nus. (ANSA).