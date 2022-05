Progressisti, maggioranza si conferma compatta

"Ancora una volta un Consiglio regionale importante nel quale questa maggioranza si è dimostrata compatta, approvando alcuni provvedimenti importantissimi". Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare Federalisti Progressisti-Partito Democratico all'indomani della riunione del Consiglio Valle. "Riteniamo - commentano i consiglieri di Fp-Pd - che, in questo momento contingente, sia estremamente importante garantire una continuità legislativa e programmatica, l'attuale Giunta prosegue il lavoro con l'adozione di delibere e con la programmazione di competenza, mentre il lavoro consiliare parte dalle Commissioni per arrivare in Aula, con atti approvati positivamente come nella giornata di mercoledì. Un grande risultato, malgrado l'ambigua situazione e l'esile numero che sostiene l'attuale maggioranza, la quale continua a legiferare costantemente e proficuamente per la collettività valdostana".