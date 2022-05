Chatrian, parecchi dubbi su cambio maggioranza

"Questa riunione del Consiglio Valle sarà l'ultima della maggioranza autonomista-progressista? Da parte di un autonomista convinto come sono ci sono parecchi dubbi. Siamo veramente sicuri che il bene della Valle d'Aosta sia di dare alla Lega di Salvini la gestione dei settori chiave dell'amministrazione regionale? Non sarebbe come rinunciare al ruolo guida da parte del mondo autonomista?". Lo ha scritto sul proprio status di whatsapp il consigliere regionale Albert Chatrian (Alliance valdotaine) commentando l'evolversi della situazione politica in Valle d'Aosta.

Aggravi a Chatrian, prima Lega andava bene - "Chissà perché nel 2018 (con l'appoggio alla Giunta Spelgatti...), sulle leggi 4/20, 5/20, 8/20 e non ultima 15/21 così come in altri casi la Lega Vallée d'Aoste andava bene?". Con un tweet Stefano Aggravi (Lega Vda) replica alla presa di posizione di Albert Chatrian su un eventuale accordo tra autonomisti e Carroccio per una nuova maggioranza in Regione.