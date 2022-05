Conseil des jeunes valdôtains, réouverture des candidatures

Encore 12 jours pour s'inscrire à la 5e édition du Conseil des Jeunes Valdôtains: tout jeune valdôtain ayant entre 18 et 28 ans au 1er août 2022 aura la possibilité de déposer sa candidature du 30 mai au 10 juin directement sur le site du Cjv (www.conseiljeunesvaldotains.vda.it). Les entretiens se tiendront dans la semaine du 13 au 19 juin.

Le Cjv, une simulation parlementaire non-partisane organisée par les jeunes pour les jeunes, avec le soutien du Conseil de la Vallée et le patronage de l'Université de la Vallée d'Aoste, se réunira pour la cinquième fois du 1er au 5 août 2022 dans la Salle de l'Assemblée législative valdôtaine en discutant deux thèmes: les droits des détenus et politiques pénales; la laïcité et confessionnalité de la Valcéjinie, le territoire fictif créé pour la simulation.

Les critères pour la participation sont les suivants: être résident ou être né en Vallée d'Aoste (ce critère ne s'applique pas aux étudiants de l'Université de la Vallée d'Aoste auxquels deux places sont réservées); ne pas être un élu au sein d'une collectivité publique (Conseil communal ou régional); être un citoyen motivé.

Le Cjv, qui se base sur le modèle du Conseil de la Vallée, s'adresse à 40 jeunes au maximum, qui pendant cinq jours découvriront le processus législatif et les rouages de la démocratie parlementaire.