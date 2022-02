Pechino: Bertin, Pellegrino atleta capace di fare differenza

"Un'altra bellissima medaglia d'argento per la Valle d'Aosta con uno splendido Federico Pellegrino nella sprint di fondo. I nostri complimenti a Chicco, che con la sua determinazione e la sua capacità di percepire le situazioni, è atleta capace di fare la differenza. Dopo l'argento alle Olimpiadi di Pyeongchang nel 2018, oggi compie un'altra grande impresa a conferma del suo valore. Grazie a Chicco per le emozioni che ci ha regalato". Lo ha dichiarato in una nota il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, congratulandosi con Federico Pellegrino che ha conquistato la medaglia d'argento nella sprint a tecnica libera di sci di fondo ai giochi olimpici di Pechino.