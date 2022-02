"Federica Brignone ha confermato lo stato di forma e la grande solidità che stanno caratterizzando la sua stagione anche in Coppa del Mondo: questa medaglia è la giusta ricompensa di un percorso che continua a regalarci sempre nuove emozioni. A Federica i nostri più vivi complimenti". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, congratulandosi per la medaglia d'argento nello slalom gigante alle Olimpiadi di Pechino 2022.