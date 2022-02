Arriva in commissione ipotesi nuovo liceo a Saint-Vincent

È iniziato in quinta Commissione "Servizi sociali" del Consiglio valle l'approfondimento dell'ipotesi di creare un liceo scientifico a indirizzo sportivo a Saint-Vincent (sollecitato da una risoluzione approvata dall'Assemblea valdostana). Sono stati auditi l'Assessore all'istruzione, Luciano Caveri, la Sovraintendente agli studi, Marina Fey, e il Dirigente dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès, Luca Barbieri.

"Le audizioni hanno confermato come il calo demografico stia producendo effetti anche sulle iscrizioni negli istituti scolastici valdostani - riferisce il Vicepresidente della quinta Commissione, Claudio Restano (GM) - con tutte le conseguenze del caso. La risoluzione che abbiamo approvato in Consiglio tende a fornire una risposta alla situazione contingente che vivono Saint-Vincent e i comuni limitrofi con lo spostamento della scuola a Verrès: abbiamo quindi programmato di sentire sia la maggioranza che la minoranza consiliare dei comuni di Saint-Vincent e Châtillon per confrontarci sulle aspettative e sulle possibili soluzioni. Dovremo comunque avere ben chiari gli obiettivi da raggiungere, perché in Valle d'Aosta abbiamo bisogno di scuole che garantiscano il connubio tra scuola e sport, indipendentemente dall'indirizzo scolastico".

"Come gruppo Lega Vallée d'Aoste - aggiunge il Consigliere Simone Perron - abbiamo depositato una proposta per affiancare al Liceo scientifico sportivo, del quale si sono già avviate le valutazioni, un indirizzo professionale sempre legato al mondo dello sport in modo da ampliare l'offerta formativa e di offrire all'utenza più livelli didattici. In tal modo si creerebbe nella media Valle un vero e proprio polo scolastico sportivo, in grado anche di rivitalizzare il tessuto economico con la presenza di giovani".