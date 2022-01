Morte Sassoli, un minuto di silenzio in Assemblea valdostana

In apertura dei lavori il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha osservato un minuto di silenzio per ricordare la figura di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, scomparso l'11 gennaio.

Il Presidente Alberto Bertin ha ricordato "l'impegno di Sassoli "per avvicinare i cittadini alle istituzioni europee, tra cui la Conferenza sul futuro dell'Europa". Paolo Cretier (Fp-Pd) ha parlato di "persona riconosciuta come di grande umanità, convinto europeista, sincero democratico, semplice e gentile ma impegnato nella costruzione di un'Europa solidale, senza muri".

Il Consigliere Mauro Baccega (Misto) ne ha evocato "la forza, l'energia, l'impegno e la passione dimostrate durante tutta la sua carriera: uomo politico di buon senso, attento ai più deboli, che ha sempre lavorato per l'Europa dei popoli".

«Andando molto al di là degli schemi dell'appartenenza partitica - ha concluso il Presidente della Regione, Erik Lavevaz -, Sassoli è stato per molti versi un modello esemplare di impegno istituzionale ed europeista. Sassoli ha incarnato un'idea di Europa verso la quale dobbiamo camminare insieme, forte dei valori di democrazia e di solidarietà".