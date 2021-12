Approvato bilancio di previsione 2022-2024

Il Consiglio Valle ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e il disegno di legge sulle disposizioni collegate. Entrambi i provvedimenti hanno ottenuto 19 sì e 16 astensioni.

Il bilancio della Regione pareggia in 1 miliardo 542 milioni per il 2022, 1 miliardo 516 milioni per il 2023 e 1 miliardo 460 milioni per il 2024. Nel prossimo anno la spesa corrente aumenterà di circa 71 milioni di euro, in gran parte destinati a politiche sociali e famiglia con un aumento di 8 milioni rispetto al 2021 e alla tutela della salute con un incremento di 43 milioni di euro.

Nelle dichiarazioni di voto finali, alcune osservazioni su una scarsa mancanza di collaborazione tra maggioranza e opposizione: "Prendiamo atto che il nostro contributo non è stato apprezzato" ha detto il vicecapogruppo della Lega VdA Stefano Aggravi riferendosi alle iniziative bocciate nelle quattro giornate di lavori. Ma il presidente della Regione Erik Lavevaz ha risposto con toni distensivi: "Il confronto è stato ricco di proposte interessanti e anche su quelle non accolte ci sarà tempo di fare riflessioni".