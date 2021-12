Valle d'Aosta: attività outdoor diversamente abili, sì a odg

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità un ordine del giorno proposto dalla Lega VdA sulle attività outdoor per le persone diversamente abili. Il testo impegna la giunta regionale a verificare e individuare in collaborazione con tutte le amministrazioni comunali della Valle d'Aosta la presenza di percorsi e itinerari outdoor che ben si prestano all'attività sportiva delle persone diversamente abili oltre che a valorizzare e promuovere tali percorsi e sentieri attraverso un'apposita sezione dedicata sul sito istituzionale www.lovevda.it e sui relativi canali social della Regione in vista delle prossime stagioni primaverile ed estiva 2022.

Bocciati invece altri 7 ordini del giorno collegati al Documento di economia e finanza e alle leggi di bilancio della Regione per il triennio 2022-2024. L'aula nel pomeriggio proseguirà l'analisi degli altri 48 ordini del giorno presentati. Poi si procederà al Defr e ai tre disegni di legge di bilancio. Il presidente del Consiglio Alberto Bertin ha annunciato che per ottimizzare i tempi le sedute pomeridiane di oggi e domani avranno orario esteso (dalle 14,30 alle 20,45).