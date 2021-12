Raddoppio tunnel M.Bianco, Rollandin sollecita decisione

Riguardo alla realizzazione di una canna suppletiva nel traforo del Monte Bianco "ci sono progetti interessanti che sono stati fatti da tempo e che devono essere presi in considerazione per evitare chiusure impreviste del Tunnel, l'Unione europea ha previsto un intervento finanziario e bisogna prendere una decisione perché rischiamo di arrivare a un punto morto". Lo ha dichiarato il consigliere Augusto Rollandin (Pour l'Autonomie) presentando in aula un'interpellanza.

"La questione è molto più complicata - ha replicato il presidente della Regione, Erik Lavevaz - perché non è la Regione che può decidere autonomamente. Abbiamo delle linee di progetto su questo tema ma ci sono preoccupazioni che riguardano, da un lato, le ripercussioni socio-economiche sulla Valle d'Aosta dovute a una prolungata chiusura del Tunnel e, dall'altro, al mantenimento di tale investimento. La decisione spetta ai governi italiano e francese. Come Regione, dobbiamo restare vigili sullo stato di avanzamento dei lavori e capire con il Governo italiano dove porterà la realizzazione di una nuova galleria".