Mafia: VdA, proposta di legge per Osservatorio permanente

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - Depositata in Consiglio Valle una proposta di legge per l'istituzione dell'Osservatorio permanente sulla legalità e criminalità organizzata e di tipo mafioso.

Firmatari del testo di legge sono il presidente del Consiglio Alberto Bertin e i componenti dell'Ufficio di Presidenza Corrado Jordan, Aurelio Marguerettaz, Paolo Sammaritani e Luca Distort .

Il testo, che si compone di dieci articoli, intende intervenire per rafforzare il presidio della legalità nel territorio istituendo, presso il Consiglio regionale, un Osservatorio permanente quale organo provvisto di una propria fisionomia e struttura, di autonomia regolamentare e funzionale.

L'Osservatorio, chiamato a esercitare funzioni consultive, propositive, di studio, ricerca e documentazione, sarà composto dal Presidente del Consiglio, che lo presiede, dal Vicepresidente del Consiglio (individuato in modo da garantire l'equilibrio tra maggioranza e minoranza), dal Presidente della prima Commissione consiliare, dal Presidente della Regione, oltre che dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale di Aosta, dai rappresentanti degli enti locali, delle associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative in Valle d'Aosta, garantendo anche la partecipazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine e delle associazioni antimafia e dei consumatori.

La proposta di legge prevede anche la costituzione di un comitato tecnico di supporto, composto di un team di tre esperti. "Riteniamo - commenta Bertin - che, al di là dell'azione repressiva esercitata dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, sia indispensabile intervenire sulla matrice culturale del problema, attraverso la conoscenza e la sensibilizzazione". (ANSA).