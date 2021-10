Sammaritani, problema tecnico su Pcp e stop a Consiglio

"Non può esistere un gruppo consiliare con una parte che sta in maggioranza e l'altra all'opposizione. A noi l'aspetto politico di quanto sta accadendo in Pcp non interessa. La questione è tecnica. Se la situazione non viene chiarita faremo in modo che questo Consiglio regionale non vada più avanti". Lo ha detto il consigliere della Lega VdA Paolo Sammaritani in merito alla divisione di Progetto Civico Progressista, che da stamattina ha due consigliere su 7 che hanno dichiarato la propria fuoriuscita dalla maggioranza. "La validità degli atti - ha detto Sammaritani - è sancita dal rispetto delle regole. Dalla composizione dei gruppi dipende la composizione delle commissione, i rapporti di forza, la ripartizione dei finanziamenti. O le due consigliere di Pcp ritirano la propria dichiarazione o non si può andare avanti".