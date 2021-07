Al Teatro Romano torna Strade del Cinema

(ANSA) - AOSTA, 26 LUG - Torna Strade del Cinema, il Festival internazionale del cinema muto musicato dal vivo. La rassegna, organizzata dall'associazione culturale Strade del Cinema con il sostegno dell'Assessorato regionale dei beni culturali, turismo, sport e commercio, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta e il Comune di Aosta, si svolgerà dal 3 al 10 agosto al Teatro Romano di Aosta.

Il festival apre il 3 e chiude il 10 agosto con due storie di bambini, di ricerca e di abbandono: Visages d'enfants di Jacques Feyder, per l'occasione appositamente musicato da Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura, e Il Monello di Charlie Chaplin nella sua versione restaurata e risonorizzata con le musiche originali composte dallo stesso Chaplin. In collaborazione con GiocAosta, il 6 agosto si proietta uno dei più divertenti film muti di tutti tempi, Sherlock Junior di Buster Keaton, accompagnato dal vivo dalla Banda Osiris. Il 7 agosto sarà la volta della proiezione di Uomini di domenica, firmato tra gli altri da Edgar G. Ulmer e Billy Wilder e musicato dal vivo da Daniele Furlati, tra i più importanti musicisti e compositori per immagini delle ultime generazioni (vincitore del Premio Ennio Morricone). L'8 agosto il laboratorio di musicazione della SFOM musicherà dal vivo un altro film di Tod Browning, Lo sconosciuto del 1927.

Anche tre appuntamenti sonori in calendario: il primo King Kong della storia del cinema, diretto nel 1933 da Merian C.

Cooper e Ernst B. Shoedsack (5 agosto), Freaks di Tod Browning, ambientato nel mondo spietato dei fenomeni da baraccone (8 agosto in seconda serata), e Quarto Potere di Orson Welles, che quest'anno compie 80 anni (9 agosto). Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15, nel rispetto delle norme anti-Covid.

