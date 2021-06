Sanità: Barmasse, situazione sta tornando a regime

"L'emergenza Covid-19 ha avuto un impatto molto notevole anche sui servizi sanitari regionali, modificandone l'assetto organizzativo e le modalità erogative.

Nonostante tutte le difficoltà, l'attuale organizzazione distrettuale garantisce in buona parte la risposta al fabbisogno di salute della comunità. I presidi sanitari sul territorio garantiscono un orario di apertura, seppur limitato, per lo più dal lunedì al venerdì, a dimostrazione di come la situazione stia tornando a regime". Lo ha detto l'0assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, rispondendo in aula ad un'interpellanza di Mauro Baccega (Pour l'Autonomie) sulla ripresa delle attività sanitarie extra ospedaliere negli ambulatori, poliambulatori e consultori valdostani.

"Voglio sottolineare che l'Usl - ha aggiunto Barmasse - ha individuato priorità tra cui il piano vaccinale, la gestione dei pazienti Covid a domicilio, la prevenzione dei contagi nelle strutture socio-sanitarie, l'assistenza domiciliare e la prosecuzione nella gestione delle strutture sanitarie di Perloz e Variney". "Sono lieto - ha poi dichiarato Baccega - del fatto che l'idea di avere sul territorio strutture come Perloz e Variney, al tempo bocciata dal Consiglio regionale, stia mettendo i suoi frutti, dando una risposta importante, essendo un'anticipazione delle case della salute".