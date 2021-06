A Chamois torna il festival 'Musicabilmente'

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - Torna per la sesta volta MusicAbilmente: dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, il festival che unisce musicisti con disabilità e normodotati in concerti in piazza si terrà domenica 20 giugno 2021 a Chamois. L'evento è organizzato dall'associazione 'Insieme a Chamois - Enzembio a Tzamouè', con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dell'assessorato regionale della Sanità, salute e politiche sociali, del Comune di Chamois e del Consorzio del Bacino imbrifero montano.

La giornata sarà una full immersion musicale e professionale, i cui protagonisti saranno gruppi formati da musicisti e tecnici, con e senza disabilità, abituati a lavorare insieme. Le formazioni che si esibiranno quest'anno provengono da Piemonte, Lazio e Valle d'Aosta. Ciascuna porterà la propria specificità: impegnate come esecutrici, si mescoleranno poi tra il pubblico per assistere alle esibizioni dei colleghi.

Alle ore 15 si terrà il concerto della Taxi Orchestra di Aosta, seguito, alle 16, dai Pancake Drawer di Roma. Infine, alle 17, si esibirà il Clg Ensemble di Torino. Come di consueto, sono anche previste dirette web radio a cura di 'Radio 3 ombra' di Radio Ohm, redazione formata da utenti adulti disabili ed educatori professionali di Chieri (Torino).

MusicAbilmente è un progetto volto a creare, a tutti i livelli, occasioni di incontro e di esibizione della propria 'arte di fare spettacolo' nonché occasioni di riflessione sulle reciproche esperienze. Se il festival consente a tutti i musicisti di vivere un'esperienza intensamente formativa, per i loro educatori e docenti è un'occasione di confronto e riflessione su buone prassi, approcci e metodologie applicate, risultati conseguiti. Per il pubblico rappresenta un'opportunità di avvicinamento e partecipazione a una realtà che non sempre si riesce ad apprezzare così da vicino. (ANSA).