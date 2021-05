Autostrade: Rollandin, perchè nessuna agevolazione per Vda?

"Da Roma in giù le autostrade sono gratuite. Mi chiedo perché in alcune situazioni ci sono agevolazioni, mentre noi in Valle d'Aosta dobbiamo sempre pagare. La nostra autostrada è funzionale sia al Traforo del Monte Bianco che al Traforo del Gran San Bernardo". Lo ha detto Augusto Rollandin (Pour l'Autonomie) presentando un'interpellanza sulla riduzione del costo del pedaggio autostradale. "Non possiamo arrenderci: dobbiamo trovare le soluzioni, ci deve essere una mobilitazione da parte di tutti per presentare delle proposte corrette per rendere plausibili i costi della nostra autostrada, che oggi son assurdi" ha aggiunto.

La replica dell'assessore Luciano Caveri: "Non rientra nelle nostre competenze fissare le tariffe autostradali, che sono regolate da complesse modalità statali che hanno dato concessioni di lunga data (per noi si arriva al 2032). Non abbiamo meccanismi per poter incidere sulle tariffe: ci sono stati accordi per i pendolari, esiste un accordo pagante dalla Regione per l'uso della tangenziale Aosta-est/Aosta-ovest. La questione va risolta in una logica di ripensamento complessivo, perché noi come soci di minoranza non contiamo né all'interno della Sav né all'interno della Rav". "Nei prossimi giorni - ha concluso - avrò una interlocuzione con il Ministro dei lavori pubblici, al quale ribadirò per l'ennesima volta la possibilità di introdurre degli sconti, così come mi impegno ad affrontare il tema d'intesa con le altre Regioni. Questa situazione parossistica dei prezzi in continua crescita porta sia i turisti sia i residenti a disertare l'autostrada e a intasare la Strada statale 26. È un tema politico delicato e oggi le nostre armi sono molto spuntate".