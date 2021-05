Regione: sì a rendiconto e assestamento bilancio Consiglio

Il Consiglio regionale ha oggi approvato all'unanimità il rendiconto 2020 e, con 33 voti a favore e 2 astensioni (Consiglieri Manfrin e Perron della Lega VdA), l'assestamento del bilancio di previsione 2021 dell'assemblea. I provvedimenti sono stati illustrati dal Presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin.

Le entrate 2020, al netto delle partite di giro e dell'avanzo 2019, ammontano a 8.740.674 euro: l'assegnazione a carico del bilancio regionale in favore del Consiglio è di 8.500.000, di cui 8.143.000 euro sono stati destinati alla copertura delle spese correnti mentre 357.000 euro alla copertura delle spese in conto capitale. Il totale delle spese è di 8.013.232 euro.

Al termine del 2020 l'avanzo di amministrazione è di 1.544.281 euro. Parte dell'avanzo (1.394.281 euro) è stato vincolato alla restituzione alla Regione, come previsto dall'articolo 15 del regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale.