Regione: parere favorevole linee attività europee Vda

(ANSA) - AOSTA, 06 MAG - La prima Commissione "Istituzioni e autonomia" ha espresso oggi parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del gruppo Lega VdA, sulle linee di indirizzo programmatiche per le attività di rilievo europeo e internazionale della regione.

"Si tratta di un documento pluriennale - dice il Presidente della prima Commissione, Claudio Restano (VdA Unie) -, le cui azioni, condotte dalla Regione nell'ambito europeo, dell'area macroregionale alpina e nella cooperazione territoriale europea, dovranno essere sviluppate nel corso della sedicesima Legislatura. Così come previsto dalla legge regionale n. 8/2006 (disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione), le linee programmatiche, che oggi ci sono state illustrate dall'Assessore agli affari europei, Luciano Caveri, dovranno ora essere approvate dal Consiglio regionale. Saranno quindi iscritte all'ordine del giorno suppletivo dell'adunanza della prossima settimana, che sarà per l'appunto riunita anche in sessione europea e internazionale".

La prima Commissione ha anche affrontato la tematica della valorizzazione delle minoranze linguistiche.

"Raccogliamo il testimone dal Consiglio regionale che, nell'ultima adunanza del 21 aprile, aveva trattato la questione discutendo una mozione presentata dal gruppo Lega VdA - riferisce il Presidente Claudio Restano . La Commissione, tra le sue competenze, ha quella della tutela delle lingue e delle minoranze: intendiamo condurre degli approfondimenti, anche attraverso audizioni che stabiliremo nelle prossime settimane".

