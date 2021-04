Sociale: verso piano organico su Fattore Famiglia in Vda

(ANSA) - AOSTA, 09 APR - La Giunta regionale predisporrà un "piano organico integrato per l'applicazione del Fattore Famiglia almeno negli ambiti delle politiche per l'infanzia e dell'edilizia residenziale pubblica". E' quanto prevede un ordine del giorno, approvato all'unanimità dal Consiglio Valle nell'ambito dell'esame del Defr, su proposta del gruppo Pour l'autonomie.

"Il Fattore Famiglia - ha spiegato il consigliere Mauro Baccega - consente di introdurre dei correttivi allo strumento Isee nella definizione della situazione socio-economica delle famiglie: in particolare permette di tenere conto del carico familiare reale e delle situazioni di disagio che contribuiscono ad appesantire l'economia familiare, quali disabilità, vedovanza, monogenitorialità".

L'assessore alla sanità e politiche sociali, Roberto Barmasse, ha concordato sull'utilità dello strumento "che consentirebbe effettivamente di sostenere le famiglie, tuttavia l'applicazione del Fattore Famiglia durante il periodo pandemico, con l'esplosione di nuovi bisogni, comporta una indispensabile mappatura degli stessi, al fine di individuare risposte adeguate alle esigenze".

L'assemblea regionale ha approvato altre tre iniziative del gruppo Pour l'autonomie riguardanti il Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2021-2023, il nuovo regolamento di somministrazione di alimenti e bevande, la disciplina sui bed&breafast e il sostegno alla natalità. (ANSA).