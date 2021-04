Imprese: Valle d'Aosta punta su giovani imprenditori

La Regione Valle d'Aosta intende promuovere "iniziative che stimolino e supportino l'imprenditoria giovanile". Lo prevede un ordine del giorno, approvato all'unanimità dal Consiglio Valle, su proposta della Lega Vallée d'Aosta, nell'ambito dell'esame del Defr. Il capogruppo Andrea Manfrin ha evidenziato "la necessità di rivedere la legge n. 3/2009 sullo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, in particolare i criteri e i requisiti di accesso. La legge deve essere fruibile anche a chi può investire risorse limitate, soprattutto in questo periodo". Secondo l'assessore alle politiche del lavoro, Luigi Berstchy, "i dati ci parlano di una diminuzione del lavoro indipendente, nell'ultimo decennio e in quest'ultimo anno: rispetto al mondo delle imprese, le persone hanno paura di lanciarsi in nuovi progetti, viste le difficoltà e le criticità che esistono nel fare impresa. Tocca a noi supportare chi si lancia in questa sfida sia sostenendo la loro formazione sia supportando gli investimenti". L'obiettivo, ha anticipato Bertschy, "è quello di lavorare insieme per far nascere imprese guidate da giovani imprenditori, ma anche sostenere imprenditori over 35, con una particolare attenzione all'imprenditoria femminile".