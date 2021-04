Arriva in aula sospensione mutui per emergenza Covid

La sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è il punto al centro della prossima riunione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, convocato per mercoledì 7 e giovedì 8 aprile per discutere un ordine del giorno composto di 49 oggetti.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, sarà trattata anche la legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2021.

In merito invece all'attività ispettiva, sono 11 le interrogazioni depositate, di cui 9 del gruppo Lega Vallée d'Aoste (normativa applicata per la chiamata pubblica di tre istruttori dei programmi di sviluppo-categoria D; attività promosse dalla Regione nell'ambito del progetto Expo 2020 Dubai; vincoli sulla struttura dello stadio Puchoz di Aosta; rimborso della quota di accesso al servizio di trasporto disabili relativa al 2020 e previsione della gratuità per il 2021; regime fiscale applicato ai soggetti beneficiari di bonus o contributi regionali previsti per far fronte all'emergenza Covid-19; approfondimenti svolti sul problema del disallineamento documentale relativo allo stato legittimo degli immobili; tempistica per la liquidazione delle somme dovute ai dipendenti regionali quali incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche in materia di lavori pubblici; stato di attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 8/2020 relativo alla sorveglianza epidemiologica dell'Azienda Usl; misure per evitare disservizi al centro vaccinale del Palaindoor di Aosta) e due del gruppo Pour l'Autonomie (tempistiche per la nomina della Commissione paritetica di cui all'articolo 48bis dello Statuto speciale; azioni di comunicazione per incrementare il numero di visitatori dell'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans).

Inoltre saranno trattate 20 interpellanze (17 del gruppo Lega Vallée d'Aoste e tre del gruppo Pour l'Autonomie) e 11 mozioni, di cui 7 rinviate dalla precedente adunanza.