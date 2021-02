Regione: protesta opposizione, stop iniziative Consiglio Vda

(ANSA) - AOSTA, 26 FEB - Lega Vallée d'Aoste e Pour l'autonomie non presenteranno per la prossima seduta del consiglio regionale "alcuna iniziativa, interrompendo così la dinamica della maggioranza, iniziata già nel corso della discussione del bilancio tecnico nel mese di dicembre, per cui le proposte concrete elaborate a sostegno della comunità valdostana, quale espressione concreta di una visione di futuro per la Valle d'Aosta, cadono automaticamente nel vuoto".

In una nota diffusa oggi i due gruppi consiliari spiegano: "L'attuale maggioranza ha dimostrato, in questi mesi, di non avere idee concrete limitandosi, per lo più, a vivere alla giornata. Nelle delibere di giunta prodotte fino ad oggi, non si ravvisa infatti una visione complessiva di sviluppo e di futuro della nostra Regione né risposte concrete alle esigenze dei nostri cittadini duramente colpiti dall'emergenza da Covid-19".

"Nei primi mesi della 16/a legislatura, - aggiungono - i gruppi consiliari Lega Vallée d'Aoste e Pour l'Autonomie hanno lavorato in maniera costruttiva e propositiva presentando, complessivamente, 383 iniziative. Iniziative che, spesso e volentieri, sono state respinte, ignorate se non addirittura fatte proprie dalla maggioranza copiandole di sana pianta".

