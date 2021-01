Regione:Restano, stop iniziative Tripodi Presidente-Prefetto

"La Deputata, prendendo atto della risoluzione consiliare, si è assunta l'impegno di non procedere con analoghe iniziative parlamentari, fermo restando che si adopererà per sensibilizzare la popolazione su questa tematica, ribadendo il suo punto di vista". Così il presidente della prima commissione del Consiglio Valle, Claudio Restano, ha riferito dell'incontro svoltosi oggi con i parlamentari valdostani a proposito della risoluzione che era stata presentata dalla deputata Elisa Tripodi sulla modifica della disciplina che attribuisce le funzioni prefettizie al Presidente della Regione Valle d'Aosta.

"Rimane del tutto evidente - prosegue Restano - l'intenzione del Consiglio di mantenere inalterato uno dei capisaldi dell'autonomia valdostana, quale l'abbinamento delle funzioni prefettizie in capo al Presidente della Regione. È un aspetto che caratterizza il nostro ordinamento e che, come esplicitato nella risoluzione, merita di essere approfondito con la comunità valdostana, anche chiarendo la differenza fra i ruoli del Prefetto, del Presidente della Regione con funzioni prefettizie e del Questore".

L'interlocuzione con i Parlamentari e la prima Commissione è riaggiornata per approfondire altre tematiche.