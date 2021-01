Vaccini: Av auspica adesione e sostegno campagna vaccinale

(ANSA) - AOSTA, 21 GEN - Alliance Valdôtaine "confida nell'adesione e nel sostegno alla più grande campagna vaccinale della storia. Vaccinarsi significa compiere un gesto per immunizzare la propria persona, ma soprattutto per far rifiorire i rapporti umani, l'economia, la comunità tutta". E' quanto scrive il movimento politico Alliance Valdotaine, in una nota diffusa oggi.

"Non c'è cura o rimedio per ciò che si è perduto" precisa "ma ora che c'è un vaccino auspica che, al più presto, l'applicazione generalizzata e strutturata di questo grande risultato della ricerca scientifica possa far recuperare almeno un po' di quel che si è lasciato indietro, sia sul piano umano che sotto il profilo economico e essere portatrice di nuova serenità per le famiglie". (ANSA).