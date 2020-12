Turismo: Aggravi, più attenzione per piccole stazioni sci

(ANSA) - AOSTA, 10 DIC - Le piccole stazioni sciistiche "meritano una maggiore attenzione e concentrazione delle strategie di sviluppo e marketing sull'intero anno turistico in estate e in inverno". Lo scrive su Facebook Stefano Aggravi (Lega Vda), a margine dei lavori della quarta commissione 'Sviluppo economico' del Consiglio regionale, che sta esaminando la petizione per il mantenimento e l'incremento nel tempo dell'offerta turistica costituita dall'impianto sciistico del Weissmatten di Gressoney-Saint-Jean. "Credo che occorra rivedere nel complesso il modello attuale - spiega ancora Aggravi - perché le strategie delle grandi stazioni non coincide più con quello delle piccole".

Secondo il consigliere della Lega "le passate scelte di fondere le piccole realtà all'interno delle società più grandi permise di far sopravvivere questi piccoli comprensori grazie ai risultati dei grandi comprensori. I tempi, però, sono cambiati e le grandi realtà necessitano di convogliare il grosso degli investimenti sulle zone alte a discapito delle aree più basse.

Così come anche le strategie di marketing e la clientela di riferimento". (ANSA).