Regione, approvato bilancio Assemblea valdostana

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione dell'Assemblea valdostana per il triennio 2021-2023. Il documento contabile si attesta per l'anno 2021 sul valore di 11,5 milioni di euro di cui 8,7 milioni per entrate e spese effettive e 1,8milioni per partite di giro; per gli anni 2022 e 2023 la previsione si attesta, in entrambi gli esercizi, su 10,5 milioni comprese le partite di giro.

"Le entrate e le spese effettive - ha riferito il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin -, di competenza dell'esercizio finanziario 2021, sono in linea rispetto alle previsioni dell'anno precedente. Nelle spese sono comprese, inoltre, le previsioni per la copertura dei costi dell'Ufficio del Difensore civico, per la gestione del Corecom e per il finanziamento all'associazione degli ex Consiglieri. Ovviamente anche il bilancio è stato condizionato dagli effetti della pandemia.

Segnalo la nota positiva del trasferimento degli uffici del Difensore civico nel nuovo stabile, accessibile a tutti i cittadini".