Covid: Padovani, auspico ritorno a scuola con zona arancione

"Con ogni probabilità con il prossimo Dpcm saremo ufficialmente in zona arancione. Tengo davvero a dire che troverei sinceramente incomprensibile, una volta rientrati in zona arancione, il mancato ritorno in classe delle seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado".

Lo scrive su Facebook il consigliere regionale Andrea Padovani (Pcp), aggiungendo: "Quello che non capisco è come la riapertura delle attività commerciali non rischi di far aumentare il contagio, mentre il ritorno a scuola da parte degli alunni sì.

Non mi stancherò mai di dire quanto la didattica in presenza sia importante per gli studenti, soprattutto per i più giovani, e quanto sia classista e iniqua la Didattica a distanza".

"In una regione piccola come la nostra, con le scuole medie poco distanti dalle abitazioni degli alunni e i numeri tutto sommato contenuti - conclude - il rinvio di un mese del ritorno alla didattica in presenza sarebbe ancora più incomprensibile rispetto a regioni più grandi di noi che stanno pensando la stessa cosa".