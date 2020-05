Fase 2: in bilancio Regione ancora disponibili 123 mln

(ANSA) - AOSTA, 06 MAG - Nelle pieghe del bilancio regionale potrebbero essere ancora disponibili per gli aiuti anti-crisi 123 milioni di euro. E' la stima degli uffici dell'assessorato regionale al bilancio che è stata comunicata oggi al Consiglio Valle. In vista della predisposizione del Rendiconto 2019 infatti è emerso un risultato disponibile complessivo di 176,6 milioni di euro, decurtato di un accantonamento per la copertura di una "consistente minore entrata" del 2020. (ANSA).