Fase 2: Marquis, ascoltato territorio in vista ripartenza

In vista della predisposizione di un terzo provvedimento legislativo di misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-2019. a seconda Commissione "Affari generali" ha concluso le audizioni alle categorie economiche, alle parti sociali, ai parlamentari valdostani e agli enti locali "È stata una settimana molto intensa - spiega il Presidente della seconda Commissione, Pierluigi Marquis (Stella alpina) - che ci ha visti impegnati in un'attività di ascolto del territorio per recepire istanze e criticità connesse all'emergenza sanitaria, anche in vista della ripartenza. Ne è emerso un quadro composito ma trasversale riguardo a tre livelli di richieste: sostegni a fondo perduto, rapidità di intervento, sburocratizzazione delle procedure. I rappresentanti del tessuto socio-economico hanno anche invocato unitarietà di azione e coinvolgimento nell'affrontare la situazione: suggestioni che come Commissione recepiamo in toto, perché in questa fase sarà ancora più importante guardare tutti allo stesso obiettivo, ossia far ripartire l'economia della nostra regione. Domani pomeriggio incontreremo la Giunta regionale sia per rappresentare quanto emerso da queste audizioni, sia per tracciare il percorso che ci porterà ad approvare un terzo pacchetto di misure anti-crisi".