Sanità: Rete civica, no a ospedale Covid

"Realizzare un Ospedale Covid è una prospettiva che, considerati i nostri numeri, ci sembra fuori misura. Bisogna in particolare evitare di prefigurare per il futuro un assetto con tre diverse sedi ospedaliere. Occorre ripensare a una nuova struttura unica ospedaliera extra-urbana modulare, facilmente adattabile al mutare delle esigenze, con ingressi separati per degenti, visitatori, mezzi". Lo scrive Rete civica in una nota dedicata al futuro del sistema sanitario in Valle d'Aosta.

Partendo dal presupposto che "è in occasione della campagna elettorale che ogni forza dovrà presentare ai cittadini le sue proposte di politica sanitaria", per i prossimi sei mesi Rete Civica "ritiene necessari e urgenti alcuni interventi: una radicale innovazione dei servizi territoriali che restano la prima attività da potenziare; va quantificata la necessità di operatori medici, infermieri, Oss per poi procedere alle necessarie assunzioni in modalità rapida; occorre fornire a tutte le strutture assistenziali una direzione sanitaria unificata, in grado di impartire direttive e fornire materiali a protezione di ospiti e personale; bisogna stabilire chi programma, in caso di seconda ondata o nuovi focolai, l'approvvigionamento di Dpi, tamponi, ecc in numero adeguato (l'unità di crisi è a tempo, ma può essere superata da un'organizzazione più stabile e meno emergenziale).

Secondo Rete civica "è evidente inoltre che occorre trovare una soluzione organizzativa ospedaliera per consentire all'Ospedale Parini di tornare a svolgere le sue funzioni di Ospedale generale, ci sono lunghe liste di attesa per interventi chirurgici, visite ed esami a cui va data una tempestiva risposta e va quindi ridotta la parte dell'Ospedale attualmente destinata a pazienti Covid, sia perché lo consente la diminuzione in corso degli ospedalizzati per Coronavirus, sia ricercando, se necessario, soluzioni temporanee per alcune decine di posti letto".