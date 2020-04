Coronavirus: Consiglio Valle si riunisce il 17 aprile

Per adottare nuove e ulteriori misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese durante l'emergenza coronavirus, il Consiglio Valle è convocato in sessione straordinaria e urgente venerdì 17 aprile, a partire dalle 9.30. L'Assemblea tratterà la proposta di legge regionale - presentata dai consiglieri Marquis (SA), Barocco (GM), Daudry (AV), Lavevaz (UV), Aggravi (Lega VdA), Cognetta (Vdalibra) e Mossa (M5S) -contenente ulteriori misure regionali urgenti.

"In considerazione della comprovata gravità ed emergenza nazionale e regionale che rende temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale di riunirsi secondo le modalità ordinarie - si legge in una nota - l'adunanza si svolge in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza di tutti i consiglieri regionali".