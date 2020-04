Regione: Uv, ricomposizione Giunta? ampia rappresentanza

(ANSA) - AOSTA, 01 APR - "Se dovrà essere ricomposta la giunta regionale per affrontare la ripresa e l'uscita della crisi, dovrà essere una giunta composta dalla più ampia rappresentanza dei gruppi consiliari". Lo afferma in un documento, diffuso oggi, il Comité fédéral dell'Union Valdotaine.

"Gli eletti - si legge nella nota - devono lasciare da parte per qualche mese le speculazioni elettorali e agire collegialmente.

Mettiamo al bando i personalismi, le decisioni individuali o di parte. Sarebbe auspicabile che le comunicazioni venissero fatte a nome delle commissioni, del governo o del consiglio regionale senza l'indicazione del singolo consigliere o del gruppo politico".

Secondo l'Uv "la maggioranza deve essere più disponibile e l'opposizione deve smettere di giocare di rimessa criticando ogni azione messa in campo nella certezza che per quanto si faccia non sarà mai abbastanza. I problemi e i bisogni sono decisamente superiori alle risorse disponibili. Se bisogna fare delle scelte bisogna farle insieme. Troppo facile criticare a posteriori". (ANSA).