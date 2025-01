Fiera di Sant'Orso, assessorato "frequentazione aumentata"

Al termine dell'edizione 1025 della Fiera di Sant'Orso, fa sapere l'assessorato allo Sviluppo economico, "i primi dati indicano un aumento di frequentazione rispetto all'anno scorso. In particolare, nell'Atelier des Métiers sono transitate nei due giorni 38.430 persone (+74% rispetto al 2024), nel Padiglione enogastronomico 16.498 (+16%)". In questa edizione le due strutture sono state aperte ieri (giovedì 30 gennaio), primo giorno della Fiera, e resteranno visitabili fino a domenica 2 febbraio; l'anno scorso da sabato 27 gennaio a mercoledì 31 gennaio. "Per ciò che concerne l'afflusso dei veicoli: autovetture aumentate del 13% e gli autobus del 16%", aggiunge l'assessorato in una nota. Il numero dei passaggi complessivi di persone nelle due giornate non è al momento stato diffuso.

"Dunque anche quest'anno la Foire ha centrato l'obiettivo di scaldare i cuori di tutti e di celebrare la cultura e la tradizione della nostra comunità", dichiara l'assessore Luigi Bertschy. "Assieme agli artigiani, i protagonisti di questa edizione della Fiera di Sant'Orso sono stati i tanti visitatori che - sottolinea Bertschy - non hanno voluto mancare a questo appuntamento e, nella prima giornata, non si sono fatti scoraggiare dalle previsioni meteorologiche, affollando le vie del centro di Aosta. Inoltre oggi erano davvero tanti e si sono resi protagonisti di una pacifica e festosa invasione della città".

"A partire dalla prossima settimana - conclude l'assessore - inizierà in Consiglio regionale il confronto sulla nuova legge dell'artigianato nell'ambito del quale le forze politiche potranno contribuire con idee e proposte che possano dare impulso a questo settore sostenendone la comunicazione e la promozione, accompagnandone l'innovazione e l'inclusività e promuovendo la formazione continua degli operatori e dando sempre più spazio ai giovani, attraverso la cui attività possiamo intravvedere un futuro sempre più promettente per la Fiera di Sant'Orso e per la sua edizione estiva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA