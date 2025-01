Crippa, con l'autonomia differenziata benefici anche alla Valle d'Aosta

"L'autonomia è un principio cardine per la Lega, è all'interno del programma di governo. E' un'opportunità non solo per le regioni del Nord ma anche per le regioni del Centro-sud. E vuol dire più competenza, più capacità amministrativa, più soldi sui territori. Quindi tiriamo dritti perché con l'autonomia starebbero meglio e staranno meglio sia le regioni del Nord sia le regioni del Sud e anche la Valle d'Aosta, che chiaramente è una regione autonoma, ma che con la legge Calderoli sull'autonomia differenziata potrebbe avere ancora maggiori benefici". Così ai cronisti il vicesegretario federale della Lega, Andrea Crippa, ad Aosta in occasione della millenaria Fiera di Sant'Orso.

Riguardo alle prossime elezioni regionali in Valle d'Aosta, previste a settembre, "la Lega - ha detto Crippa - correrà con la legge elettorale che c'è alle regionali, per cui ogni partito chiaramente presenta la propria lista. A livello nazionale e nelle regioni in cui governa è nel centrodestra. E quindi anche in Valle d'Aosta se ci saranno le condizioni proveremo a costruire il centrodestra".



