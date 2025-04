Netanyahu arrivato in Ungheria, nonostante il mandato della Cpi

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è atterrato stanotte all'aeroporto di Budapest, ha annunciato il ministro della Difesa ungherese Kristof Szalay-Bobrovniczky che lo ha accolto sulla pista.

Netanyahu inizia oggi una visita di più giorni in Ungheria su invito dell'alleato Viktor Orban, sfidando il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (Cpi) per la guerra in Medio Oriente. Szalay-Bobrovniczky ha ricevuto il premier israeliano all'arrivo all'aeroporto della capitale ungherese poco dopo le 2:30. Netanyahu ha in programma colloqui con Orban e una conferenza stampa congiunta intorno alle 12:30. Il premier ungherese ha esteso l'invito a quello israeliano lo scorso novembre, un giorno dopo che la Cpi aveva emesso il suo mandato contro Netanyahu per presunti crimini di guerra nella Striscia di Gaza. Orban ha assicurato che non avrebbe eseguito il mandato, affermando che la decisione della corte "interviene in un conflitto in corso, per scopi politici". La Cpi ha sottolineato che l'Ungheria ha "l'obbligo giuridico" e la "responsabilità nei confronti degli altri stati" di far rispettare le decisioni della corte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA