Autostrada Ivrea/Santhià, "rassicurati sui tempi del bypass"

Dai vertici del nuovo concessionario autostradale Itp "abbiamo ricevuto rassicurazioni sul rispetto dei tempi previsti per il completamento del bypass" che consentirà anche ai mezzi pesanti il transito sul raccordo autostradale A4/A5 Ivrea-Santhià. Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy e l'assessore al Turismo, Giulio Grosjacques, dopo aver incontrato il presidente Dogliani e il direttore D'Agostino. Ormai da un anno infatti vi sono restringimenti all'ingresso e conseguenti code nelle giornate di maggiore traffico, come nel caso del rientro dei turisti dalla Valle d'Aosta nei fine settimana, per via della necessità di lavori di adeguamento del viadotto Camolesa.

Il bypass "sarà il primo passo utile - aggiungono - per affrontare un lungo periodo, visti i tempi necessari all'adeguamento del viadotto, i cui interventi potranno iniziare con la prossima estate. Il presidente Dogliani e il direttore D'Agostino hanno dimostrato molta attenzione alle preoccupazioni che abbiamo rappresentato, rassicurandoci riguardo alla tempestiva esecuzione delle opere e in particolare del bypass che dovrà garantire una piena e stabile operatività nel medio periodo".

Per il governo regionale "era importante attivare una interlocuzione e un confronto con il nuovo gestore autostradale per affrontare le questioni che riguardano direttamente la nostra regione e, in particolare per il trasporto pesante a favore delle imprese e per la viabilità turistica in uscita e in entrata, fortemente rallentata dall'attuale restringimento della carreggiata ad Albiano".



