Engineering D.Hub P.S.Martin, sopralluogo commissione Camera

Il Presidente della Commissione "Trasporti, Poste e Telecomunicazioni" della Camera, Salvatore Deidda, e il deputato Enzo Amich, membro della stessa commissione, hanno visitato i data center di Engineering D.Hub a Pont Saint Martin. Data center che si estendono su una superficie di 6.500 metri quadrati con più di 25.000 server gestiti. Durante il sopralluogo - a cui hanno partecipato anche l'assessore regionale allo sviluppo, Luigi Bertschy, oltre a Marco Valentini, group public affairs director e Alessandro Spigaroli, executive director cloud della Engineering D.Hub - si è discusso dell'importanza del settore dei data center in Italia, il cui valore è stimato in circa 15 miliardi di euro.

"Nonostante le significative opportunità di sviluppo, il settore deve affrontare criticità quali l'assenza di una normativa chiara e omogenea. In particolare, la sostenibilità e il consumo energetico rappresentano sfide rilevanti per il futuro del settore. È urgente superare gli ostacoli burocratici e semplificare le procedure per favorire lo sviluppo di queste nuove strutture, attraverso un testo di legge il più possibile condiviso" hanno dichiarato Deidda e Amich, concludendo: "Questa visita rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione e il potenziamento del settore dei data center in Italia, con l'obiettivo di affrontare le sfide future e cogliere le opportunità offerte dal mercato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA