Politiche giovanili, approvato il Piano triennale 2024-2026

La Giunta regionale ha approvato il Piano triennale 2024-2026 degli interventi programmati in materia di politiche giovanili. Piano che contiene la proposta progettuale "Spazio ai giovani valdostani tra arte, studio, divertimento e sport", a seguito dell'intesa tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali.

Gli interventi - è spiegato in una nota - "sono finalizzati a promuovere, nello specifico: programmi di inclusione sociale dei giovani, con particolare riferimento ai giovani che vivono in condizioni di disagio; realizzazione di coinvolgimento dei giovani in progettualità relative, tra l'altro, a: corretti stili di vita, attività sportive, difesa dell'ambiente, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell'ambiente marino; realizzazione di progetti artistici, culturali e/o sociali di alta rilevanza e organizzazione di eventi, convegni, pubblicazioni, incontri di studio, campagne di comunicazione ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento".



