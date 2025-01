Bastonate alla compagna, arrestato trentottenne di Challand

I carabinieri di Brusson hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti e lesioni un uomo di 38 anni, residente a Challand-Saint-Anselme. A chiamare i soccorsi è stata la compagna al culmine di un litigio, dopo essere stata colpita anche un bastone in diverse parti del corpo e riportando ecchimosi, escoriazioni varie giudicate guaribili in 15 giorni.

La donna ha raccontato ai militari che la discussione era nata dal fatto che lui aveva picchiato il cane, quel punto l'uomo iniziato a colpire violentemente anche lei che è poi stata portata all'ospedale. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida e la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Un altro arresto, sempre per maltrattamenti, invece, è stato fatto sabato sera dalla polizia, chiamata da una testimone che ha visto un uomo sul ciglio della strada a Quart prendere a schiaffi la compagna. La coppia aveva bucato, una volta scesi dell'auto è nata una discussione alla quale ha assistito una testimone, che è prontamente intervenuta per portare via la donna e ha chiamato il 112. Quando gli agenti della volante sono arrivati sul posto, l'uomo ha iniziato a colpirli fratturando il polso a un polizotto. La compagna ha riportato cinque giorni di prognosi. L'uomo è stato arrestato e denunciato anche per lesioni e resistenza. Anche per lui, la procura ha chiesto la custodia in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA