Bluetongue, in Vda confermata la movimentazione libera

In Valle d'Aosta è confermata la movimentazione libera di caprini e bovini. Rimane in vigore, almeno fino alla primavera, l'accordo tra regioni con lo stesso status sanitario siglato il 31 ottobre dello scorso anno che garantisce la movimentazione dei capi sensibili alla 'bluetongue' senza obbligo di test Pcr negativo né vaccinazione, la quale invece resta obbligatoria per movimentare i capi verso l'estero e verso i territori indenni. Lo comunica l'assessorato regionale alla salute.

Spiega l'assessore Carlo Marzi: "La libera movimentazione dei bovini è un risultato importante che abbiamo raggiunto grazie ai continui confronti e condivisioni che sin da subito abbiamo posto in essere con le associazioni degli allevatori e l'Usl.

Per gli ovini e per continuare a garantire la movimentazione dei capi bovini e caprini verso l'estero e i territori indenni la vaccinazione resta obbligatoria come da indicazioni nazionali, mentre per tutti gli altri capi bovini e caprini ogni allevatore, in accordo con il proprio veterinario aziendale, potrà valutare come proteggere i propri capi se con il vaccino o con l'utilizzo del trattamento insetto repellente. Quest'ultima misura preventiva che avevamo adottato sin da subito dal primo focolaio scoperto in Piemonte, ci ha consentito, nell'estate e nell'autunno 2024, di limitare il contagio e garantire, ove possibile, la sicurezza e il benessere degli animali e riuscendo a movimentare sul nostro territorio gli animali per tutte le necessità previste".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA