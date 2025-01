Batailles des reines, il 19 ottobre la finalissima ad Aosta

E' in calendario il 19 ottobre la finale del 68/o concorso regionale Batailles de Reines. Diciotto sono le eliminatorie che si svolgeranno sul territorio regionale a partire da domenica 23 marzo a Montjovet. La 12/a edizione dell'Espace Mont-Blanc si svolgerà a Chamonix il 28 settembre.

E' quanto emerso durante la prima assemblea annuale dell'Association Régionale Amis des Batailles de Reines, che ha approvato il conto consuntivo. "Sono assolutamente soddisfatto - ha detto il presidente Roberto Bonin - del buon andamento e dello stato finanziario dell'Association, anche in considerazione dei momenti di difficili gestione, come il 2020 con il Covid, il 2021ed il 2022 con il post Covid e il 2024 con l'emergenza sanitaria Bluetongue".



