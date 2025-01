Premio letterario Valle d'Aosta, selezionata la longlist

Sono stati selezionati i dieci titoli della longlist per la prima edizione del Premio Letterario Valle d'Aosta, riconoscimento nato per valorizzare opere di narrativa italiana di alta qualità: Marco Balzano, Bambino (Einaudi); Ilaria Bernardini, Il dolore non esiste (Mondadori); Arianna Giorgia Bonazzi, Dizionario segreto d'infanzia (Topipittori); Giulia Caminito, Il male che non c'è, (Bompiani); Alessandra Carati, Rosy, (Mondadori); Claudia Durastanti, Missitalia ( La nave di Teseo); Carmen Gallo, Tecniche di nascondimento per adulti (Italo Svevo); Deborah Gambetta, Incompletezza (Ponte alle Grazie); Valeria Parrella, Piccoli miracoli e altri tradimenti, (Feltrinelli); Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo).

"Siamo particolarmente soddisfatti di questo primo risultato ottenuto grazie alla partecipazione delle case editrici al Premio Letterario Valle d'Aosta. L'invito che abbiamo lanciato è stato ben accolto e il numero delle adesioni, insieme alla varietà e originalità delle opere presentate, lo conferma", dichiara l'assessore ai Beni e attività culturali della Valle d'Aosta, Jean-Pierre Guichardaz.

L'annuncio dei tre finalisti avverrà entro il prossimo marzo, mentre la cerimonia di premiazione si terrà tra il 10 e il 12 aprile ad Aosta.

"Credo che la selezione di quest'anno - dice Paolo Giordano, presidente della giuria di selezione, di cui fanno parte anche Laura Marzi, Stefano Petrocchi, Veronica Raimo e Simonetta Sciandivasci - rispecchi non solo le diverse sensibilità letterarie della giuria ma la varietà stessa del panorama letterario italiano, dove i romanzi di invenzione si alternano sempre di più a forme spurie, ibride".



