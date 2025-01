Dalla Chambre Valdôtaine una guida gratuita ai servizi digitali

La Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales ha realizzato una nuova guida ai servizi digitali. "Questo strumento, progettato per agevolare l'accesso a risorse tecnologiche avanzate, rappresenta - fa sapere la Chambre - un importante supporto per le imprese valdostane, impegnate nel percorso di digitalizzazione e innovazione".

Disponibile gratuitamente sul sito ufficiale www.ao.camcom.it, la guida offre una panoramica "chiara e dettagliata dei servizi messi a disposizione dalla Camera di commercio con la possibilità di collegamenti ipertestuali e codici Qr per un rimando immediato alle diverse opportunità offerte alle imprese".

La guida, interattiva e costantemente aggiornata, si propone di illustrare i principali strumenti digitali utili a migliorare l'efficienza e la competitività aziendale. Tra questi il Cassetto digitale dell'imprenditore, la firma digitale, il programma Punto impresa digitale (Pid), 'Made in Vda' (vetrina digitale gratuita per promuovere le eccellenze imprenditoriali valdostane su mercati nazionali e internazionali) e la piattaforma Impresa in un giorno (per la gestione semplificata delle pratiche Suap- Sportello unico per le attività produttive).

La guida fornisce inoltre informazioni su strumenti come il fascicolo informatico d'impresa, il pagamento del diritto annuale tramite Pagopa e la gestione della fatturazione elettronica.

"La Chambre Valdôtaine - spiega il presidente della Chambre Roberto Sapia - resta al fianco degli imprenditori per affrontare insieme le sfide della modernità. Con questa guida vogliamo sostenere concretamente le imprese della Valle d'Aosta nel loro percorso verso la digitalizzazione. Gli strumenti illustrati rappresentano opportunità straordinarie per innovare, crescere e accrescere la competitività sul mercato e abbiamo cercato di renderli più accessibili grazie ad uno strumento pensato per essere utilizzato nella sua forma digitale, magari salvato sulla scrivania del computer per poter accedere facilmente ed in maniera immediata ai diversi servizi".



