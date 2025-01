Carabinieri, Propato "implementare il ruolo dei cittadini"

Il tenente colonnello Livio Propato, lucano, di 56 anni, è il nuovo comandante del Gruppo carabinieri di Aosta. L'ufficiale ha preso servizio il 20 gennaio scorso, dopo sei anni passati al Comando carabinieri Tutela norme agroalimentari di Parma.

''E' con entusiasmo e orgoglio che oggi sono qui a ricoprire questo ruolo, dopo oltre sei anni ritorno al territoriale'' ha commentato il comandante. Che ha aggiunto: ''La sicurezza del cittadino è alla base, così come la prevenzione, per cui punterò a implementare al massimo i servizi sul territorio, che vuol dire più pattuglie fuori. E' fondamentale il ruolo dei cittadini e come Arma noi vogliamo implementarlo. Questo è il punto da cui voglio partire''.



