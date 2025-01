Abusi nella chiesa, 'nessun caso segnalato in Valle d'Aosta'

In Valle d'Aosta "da quando è stato istituito il servizio Tutela dei minori e delle persone vulnerabili, nel 2019, non ci sono state segnalazioni" di abusi, "questo però non vuol dire avere la certezza di non avere casi.

La scelta che è stata fatta è di avere un centro di ascolto regionale, inteso Piemonte-Valle d'Aosta, anche per tutelare la riservatezza, soprattutto nelle diocesi piccole, perché magari è difficile venire in un contesto piccolo a segnalare. E anche perché occorrono competenze per raccogliere queste richieste. In questi anni il servizio ha funzionato soprattutto per l'azione di prevenzione e formazione". Così Andrea Gatto, direttore della Caritas diocesana di Aosta, uno dei tre incaricati del servizio Tutela dei minori e delle persone vulnerabili di Piemonte e Valle d'Aosta.

Il servizio vuole offrire "sussidio e sostegno psicologico o legale, oltre che spirituale e pastorale, in quelle situazioni in cui ci siano stati abusi nei confronti di minori o persone vulnerabili in ambito ecclesiale o famigliare, oppure in situazioni di sofferenza collegate a tali circostanze".

Ad "affiancare e integrare" i dati raccolti dai servizi territoriali - ha annunciato ieri la Cei in una nota - dopo una fase di sperimentazione nei mesi scorsi in un campione di diocesi, ci sarà uno "studio pilota sugli abusi commessi da chierici in Italia, segnalati e trattati dagli Ordinari diocesani nel periodo 2001-2021". Lo studio "avrà carattere scientifico, verrà svolto da due enti di riconosciuta indipendenza e terzietà: l'Istituto degli Innocenti di Firenze e il Centro per la vittimologia e la sicurezza-Alma Mater-Bologna".



