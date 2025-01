Rai Vda, speciale Fiera di Sant'Orso a Buongiorno Regione

La Fiera di Sant'Orso sarà al centro della settimana tematica - in programma dal 27 al 31 gennaio - di 'Buongiorno Regione', la trasmissione del mattino della Tgr Valle d'Aosta in onda dalle 7:30 alle 8 su Raitre.

L'appuntamento - si legge in una nota - sarà raccontato attraverso la voce degli stessi artigiani e con le parole della tradizione, quelle del franco-provenzale.

In dettaglio, "con l'Istituto valdostano dell'artigianato si traccerà il profilo delle nuove imprese attive nel settore, e si presenteranno i servizi che le aiutano a strutturarsi". Il 30 gennaio, in diretta dal centro storico di Aosta, saranno protagoniste le emozioni dell'alba, quando gli artigiani si ritrovano in Fiera, montano i banchi e condividono le aspettative per l'edizione imminente. Non mancherà, a conclusione della settimana, un'analisi con i rappresentanti delle categorie economiche che tracceranno un primo bilancio delle ricadute sul tessuto produttivo, in particolare in termini di vendite e di presenze alberghiere. "Era naturale approfondire questo tema - spiega il caporedattore della sede Rai per la Valle d'Aosta, Andrea Caglieris - visto anche il successo del podcast 'Alla fine della Fiera' realizzato dalle colleghe Silvia Tagliaferri e Francesca Jaccod. Unire la tradizione millenaria con un prodotto multimediale è stata un'idea vincente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA